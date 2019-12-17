ارتفاع سعر نفط خام القياس العالمي بنسبة 0.17%



ارتفع سعر برميل نفط خام القياس العالمي، برنت، للعقود الآجلة صباح اليوم بنسبة 0.17% إلى 65.45 دولارًا أمريكيًا.

وصعد سعر نفط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي للعقود الآجلة اليوم بنسبة 0.13% إلى 60.29 دولارًا أمريكيًا.