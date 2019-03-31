مؤشر سوق مسقط يغلق على انخفاض الأحد

أغلق مؤشر سوق مسقط (30) اليوم عند مستوى 66،3983 نقطة منخفضًا بـ 9ر21 نقطة، بنسبة 547،0 في المئة مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت 56،4005 نقاط.

وبلغت قيمة التداول مليونين و 92 ألفًا و 589 ريالًا عُمانيًا، مرتفعة بنسبة 71 في المئة مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت مليونًا و 223 ألفًا و 543 ريالًا عُمانيًا.