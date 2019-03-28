مؤشر سوق مسقط يغلق على انخفاض

أغلق مؤشر سوق "مسقط 30" اليوم، عند مستوى 56ر4005 نقطة منخفضًا بـ 76ر41 نقطة بنسبة 03ر1 % مقارنة بآخر جلسة تداول التي بلغت 32ر4047 نقطة.

وبلغت قيمة التداول مليونًا و 223 ألفًا و 543 ريالًا عمانيًا منخفضة بنسبة 78ر23 % مقارنة بآخر جلسة تداول التي بلغت مليونًا و 605 آلاف و 372 ريالًا عمانيًا.