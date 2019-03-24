مؤشر سوق مسقط يغلق منخفضًا بنسبة 63ر0 %

أغلق مؤشر سوق مسقط (30) اليوم عند مستوى (61 ر4126) نقطة منخفضا بـ (09ر26) نقطة بنسبة (628ر0) بالمئة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت (70ر4152) نقطة.

وبلغت قيمة التداول مليونًا و(290) ألفًا و(605) ريالات عمانية منخفضة بنسبة (4ر51) بالمائة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت مليونين و(657) ألف و(674) ريالًا عمانيًا.