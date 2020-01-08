البورصة الفلسطينية تغلق تداولاتها على انخفاض بنسبة 0.15%

أغلقت البورصة الفلسطينية تداولاتها اليومية على انخفاض بنسبة 0.15% ما يعادل 0.76 نقطة ليصل مؤشر القدس الرئيسي عند مستوى 521.99 نقطة.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 796,052 سهماً بقيمة إجمالية بلغت 1,543,350.45 دولاراً نفذت خلال 115 صفقة.