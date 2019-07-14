مؤشر سوق مسقط يغلق منخفضًا بنسبة 38ر0 %



أغلق مؤشر سوق مسقط (30) اليوم عند مستوى 90ر3793 نقطة منخفضًا بـ 4ر14 نقطة بنسبة 38ر0 % مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت 32ر3808 نقطة.

وبلغت قيمة التداول مليونًا و 372 ألفًا و 653 ريالًا عمانيًا منخفضة بنسبة 8ر24 % مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت قيمتها مليونًا و(825) ألفًا و(895) ريالًا عمانيًا.