مؤشر سوق مسقط يغلق منخفضًا بنسبة 33ر0 %

أغلق مؤشر سوق مسقط (30) اليوم عند مستوى (22ر3911) نقطة منخفضًا بـ (12ر13) نقطة وبنسبة (33ر0) بالمائة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت (34ر3924) نقطة.

وبلغت قيمة التداول مليونًا و(329) ألفًا و(889) ريالًا عمانيًا مرتفعة بنسبة (8ر65) بالمائة مقارنة مع آخر جلسة تداول، التي بلغت (802) ألف و(246) ريالًا عمانيًا.

وأشار التقرير الصادر عن سوق مسقط للأوراق المالية إلى أن القيمة السوقية انخفضت بنسبة (022ر0) بالمائة عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب من (42ر18) مليار ريال عماني.