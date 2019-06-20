مؤشر سوق مسقط يغلق منخفضًا



أغلق مؤشر سوق مسقط (30) اليوم، عند مستوى (26ر3928) نقطة، منخفضًا بـ (20ر15) نقطة وبنسبة (39ر0) %، مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت (46ر3943) نقطة.

وبلغت قيمة التداول مليونين و(434) ألفًا و (188) ريالًا عمانيًا منخفضة بنسبة (6ر78) بالمائة مقارنة مع آخر جلسة تداول، التي بلغت (11) مليونًا و(363) ألفًا و (968) ريالًا عمانيًا.

وأشار التقرير الصادر عن سوق مسقط للأوراق المالية إلى أن القيمة السوقية انخفضت بنسبة (044ر0) % عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب من (47ر18) مليار ريال عماني.