مؤشر سوق مسقط يغلق منخفضًا

أغلق مؤشر سوق مسقط (30) اليوم عند مستوى 18 ر3840 نقطة منخفضًا بـ 3ر25 نقطة وبنسبة 66ر0 % مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت 51ر3865 نقطة.

وقد بلغت قيمة التداول مليونًا و335 ألفًا و892 ريالًا عمانيًا مرتفعة بنسبة 7 ر63 % مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت 816 ألفًا و44 ريالًا عمانيًا.

وأشار التقرير الصادر عن سوق مسقط للأوراق المالية إلى أن القيمة السوقية قد انخفضت بنسبة 141ر0 % عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب من (30ر18) مليار ريال عماني.