مؤشر سوق مسقط يغلق مرتفعًا بنسبة 003ر0 %

أغلق مؤشر سوق مسقط (30) اليوم عند مستوى 72ر3971 نقطة مرتفعًا بـ 13ر0 نقطة وبنسبة 003ر0 في المئة مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت 59ر3971 نقطة.

وبلغت قيمة التداول التداول 3 ملايين و 114 ألفًا و 810 ريالات عُمانية منخفضة بنسبة 3ر3 في المئة مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت قيمتها 3 ملايين و 221 ألفًا و 526 ريالًا عُمانيًا.

وأشار التقرير الصادر عن سوق مسقط للأوراق المالية إلى أن القيمة السوقية انخفضت بنسبة 005ر0 في المئة عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب من 40ر18 مليار ريال عُماني.