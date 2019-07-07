مؤشر سوق مسقط يغلق منخفضًا بنسبة 153ر0 %



أغلق مؤشر سوق مسقط 30 اليوم عند مستوى 73ر3816 نقطة منخفضًا بـ86ر5 نقطة وبنسبة 153ر0%.

وبلغت قيمة التداول 684 ألفًا و955 ريالًا عمانيًا منخفضة بنسبة 5ر7%.

وأشار التقرير الصادر عن سوق مسقط للأوراق المالية إلى أن القيمة السوقية قد ارتفعت بنسبة 003ر0% عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب من 34ر18 مليار ريال عماني.