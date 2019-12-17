بورصة الكويت تنهي تعاملاتها على انخفاض المؤشر العام 9ر10 نقطة

أنهت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم على انخفاض المؤشر العام 9ر10 نقطة ليبلغ مستوى 4ر6139 نقطة بنسبة 18ر0 في المئة.

وبلغت كميات تداولات المؤشر 3ر154 مليون سهم تمت من خلال 7145 صفقة نقدية بقيمة 9ر36 مليون دينار كويتي.

وارتفع مؤشر السوق الرئيس 5ر4 نقطة ليصل إلى مستوى 3ر4842 نقطة بنسبة 09ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 7ر88 مليون سهم تمت عبر 2860 صفقة نقدية بقيمة 6ر5 مليون دينار.

وانخفض مؤشر السوق الأول 4ر18 نقطة ليصل لمستوى 5ر6796 نقطة بنسبة 27ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 5ر65 مليون سهم تمت عبر 4285 صفقة بقيمة 2ر31 مليون دينار.