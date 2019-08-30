الأسهم الأميركية تفتتح تداولاتها مرتفعة

افتتح سوق الأسهم الأمريكية تداولاته اليوم على ارتفاع، مع ارتياح المستثمرين بفضل إشارات على أن الولايات المتحدة والصين ستستأنفان محادثات التجارة، مما قلل المخاوف من زيادة الأضرار الناجمة عن حربهما التجارية الممتدة والتي أرقت أسواق المال.

وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 114.14 نقطة بما يعادل 0.43 % ليفتح عند 26476.39 نقطة.

وفتح المؤشر ستاندرد اند بورز 500 مرتفعا 12.51 نقطة أو 0.43 % ليسجل 2937.09 نقطة.

وزاد المؤشر ناسداك المجمع 41.76 نقطة أو 0.52 بالمئة إلى 8015.16 نقطة.