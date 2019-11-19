بورصة الكويت تنهي تعاملاتها على ارتفاع المؤشر العام 36ر22 نقطة

أنهت بورصة الكويت تداولاتها اليوم على ارتفاع المؤشر العام 36ر22 نقطة ليبلغ مستوى 2ر5771 نقطة بنسبة ارتفاع 39ر0 %.

وبلغت كميات تداولات المؤشر 5ر173 مليون سهم تمت من خلال 7203 صفقة نقدية بقيمة 3ر35 مليون دينار كويتي (نحو 2ر116 مليون دولار أمريكي).

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 56ر8 نقطة ليصل إلى مستوى 8ر4720 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 18ر0 %من خلال كمية أسهم بلغت 121 مليون سهم تمت عبر 4181 صفقات بقيمة 1ر10 مليون دينار (نحو 2ر33 مليون دولار).

كما ارتفع مؤشر السوق الأول 06ر29 نقطة ليصل إلى مستوى 6ر6308 نقطة من خلال كمية أسهم بلغت 5ر52 مليون سهم تمت عبر 3022 صفقات بقيمة 1ر25 مليون دينار .