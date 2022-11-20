البورصة الأردنية تُغلق على انخفاض

أغلقت البورصة الأردنية اليوم، على انخفاض بنسبة 0.25%، عند مستوى 2458.77 نقطة.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 2.4 ملايين سهم، بقيمة إجمالية بلغت نحو 3.2 ملايين دينار أردني، نتيجة تنفيذ 1796 صفقة.