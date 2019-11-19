مؤشر سوق مسقط يغلق على ارتفاع

أغلق مؤشر سوق مسقط (30) اليوم عند مستوى 10ر4087 نقطة مرتفعًا بـ 17ر1 نقطة وبنسبة 029ر0 % مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت 93ر4085 نقطة.

وبلغت قيمة التداول مليونًا و632 ألف و134 ريالًا عمانيًا مرتفعة بنسبة 8ر4 % مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت قيمتها مليونًا و711 ألف و246 ريالًا عمانيًا.

وأشار التقرير الصادر عن سوق مسقط للأوراق المالية إلى أن القيمة السوقية قد إرتفعت بنسبة 609ر1 % عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب من 12ر19 مليار ريال عماني.