الأسهم الأميركية تغلق على ارتفاع

سجلت مؤشرات سوق الأسهم الأميركية، ارتفاعاً عند إغلاق السوق اليوم، مدعومةً بتوقعات حول تعافي الاقتصاد الأميركي من تداعيات فيروس كورونا.

وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 461 نقطة، أو 1.70%، إلى 27574.44 نقطة، فيما أغلق المؤشر ستاندرد اند بورز500 الأوسع نطاقا مرتفعاً 38.46 نقطة، أو 1.20 %، ليغلق عند 3232.39 نقطة.

وارتفع المؤشر ناسداك المجمع 110.66 نقطة، أو 1.13%، إلى 9924.75 نقطة.