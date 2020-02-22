الأسهم الأمريكية تغلق على تراجع

أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية اليوم على تراجع

وأنهى مؤشر "داو جونز" الصناعي القياسي جلسة التداول منخفضا 57ر227 نقطة، أو 8ر0%، ليصل إلى 41ر28992 نقطة.

وهبط مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 48ر35 نقطة، أو 1ر1%، ليصل إلى 75ر3337 نقطة.

وخسر مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا 37ر174 نقطة ، أو 8ر1% ، ليصل إلى 59ر9576 نقطة.

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