الأسهم الأمريكية تسجل مستويات قياسية بفضل تفاؤل التجارة مع الصين واسهم أبل

أغلقت الأسهم الأمريكية على مستويات قياسية مرتفعة اليوم الخميس بفضل تعزز حالة التفاؤل حيال اتفاق التجارة الأمريكي الصيني وتحقيق أبل وأسهم أخرى ذات ثقل في السوق مكاسب قوية.

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 212.35 نقطة بما يعادل 0.74 بالمئة ليصل إلى 28957.44 نقطة، وزاد المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بمقدار 21.64 نقطة أو 0.67 بالمئة مسجلا 3274.69 نقطة، وتقدم المؤشر ناسداك المجمع 74.18 نقطة أو 0.81 بالمئة إلى 9203.43 نقطة.