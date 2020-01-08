الأسهم الأميركية تغلق على إرتفاع مع استمرار القلق بشأن الشرق الأوسط

أغلقت الأسهم الأمريكية مرتفعة اليوم الأربعاء بعد تصريحات للرئيس دونالد ترامب هدأت المخاوف من صراع شامل في الشرق الأوسط . وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 161.79 نقطة بما يعادل 0.57 بالمئة ليصل إلى 28745.47 نقطة، وتقدم المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بمقدار 15.88 نقطة أو 0.49 بالمئة مسجلا 3253.06 نقطة، وزاد المؤشر ناسداك المجمع 60.66 نقطة أو 0.67 بالمئة إلى 9129.24 نقطة.