الأسهم الأمريكية تفتتح تداولاتها مستقرة

افتتح سوق الأسهم الأمريكية تداولاته اليوم مستقراً.

وتراجعالمؤشر داو جونز الصناعي 27.54 نقطة بما يعادل 0.10 % إلى 28556.14 نقطة، فيما زاد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 1.41 نقطة أو 0.04 %، مسجلاً 3238.59 نقطة.

وأنخفض مؤشر ناسداك المجمع بما يعادل 0.55 نقطة أو 0.01 % إلى 9068.03 نقطة.