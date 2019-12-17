مؤشر سوق مسقط يغلق منخفضًا



أغلق مؤشر سوق مسقط 30 اليوم عند مستوى 86ر3948 نقطة منخفضًا بـ 03ر2 نقطة وبنسبة 051ر0% مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت 89ر3950 نقطة.

وبلغت قيمة التداول 3 ملايين و137 ألف و26 ريالًا عمانيًا منخفضة بنسبة 37% مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت قيمتها 4 ملايين و978 ألف و966 ريالًا عمانيًا.

وأشار التقرير الصادر عن سوق مسقط للأوراق المالية إلى أن القيمة السوقية قد انخفضت بنسبة 019ر0% عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب من 73ر18 مليار ريال عماني.