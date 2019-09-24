أسهم اليابان ترتفع بسبب التفاؤل إزاء محادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين

ارتفعت الأسهم اليابانية اليوم بسبب التفاؤل إزاء محادثات التجارة رفيعة المستوى بين الولايات المتحدة والصين التي تُعقد في مطلع الشهر القادم في حين اشترى مستثمرون أسهم الشركات التي ينتهي الحق في توزيعاتها النقدية في وقت لاحق هذا الأسبوع.

وصعد المؤشر نيكي 0.1 في المئة مسجلًا 22098.84 نقطة، في حين ارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقًا 0.4 % ليصل إلى 1622.94 نقطة وهو أعلى مستوى إغلاق منذ 23 أبريل.

وزادت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية 0.3 % بفضل تصريحات وزير التجارة الأمريكي ستيفن منوتشين بشأن عقد محادثات التجارة الأمريكية الصينية خلال أسبوعين.