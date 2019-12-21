البورصة التونسية تغلق على انخفاض



اقفل المؤشر الرئيسي لبورصة تونس "توناندكس" تعاملات اليوم على انخفاض بنسبة 0.13%، ليصل عند 6973.00 نقطة.

وبلغ حجم الأموال المتداولة 4.793 مليون دينار تونسي، وسط ارتفاع أسهم 22 شركة مدرجة بالبورصة، وانخفاض أسهم 29 أخرى، واستمرار أسهم 15 شركة على ثبات.