أسعار الذهب تستقر اليوم قرب 1500 دولاراً للأوقية

استقر سعر أوقية الذهب صباح اليوم، في المعاملات الفورية عند 1501 دولاراً أمريكياً ، فيما تراجع في العقود الأمريكية الآجلة بنسبة 0.3 بالمائة إلى 1515.20 دولاراً أمريكياً وذلك على الخلفية الضبابية المحيطة بالحرب التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين وإجراءات تخفيض لأسعار الفائدة المصرفية اتخذتها مصارف مركزية عالمية بفعل مخاوفها من تباطؤ وتيرة النمو الاقتصادي العالمي.

وفيما يتصل بالمعادن الأخرى ارتفع سعر أوقية الفضة اليوم بنسبة 0.1 بالمائة إلى 17.11 دولاراً أمريكياً للأوقية.