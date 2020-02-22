بورصة بيروت تختتم أسبوعها على تراجع

اختتم مؤشّر "بلوم إنفست" لتبادل الأوراق المالية والأسهم في بورصة بيروت أسبوعه على تراجع بنسبة 0.41 % ليغلق عند مستوى 616.19 نقطة.

ورغم التراجع، إلا أن معدل الأسهم المتداولة ارتفع حيث بلغ 87 ألفاً و605 أسهم بقيمة 404 آلاف و981 دولارا أمريكياً، مقابل 84 ألفاً و874 سهماً بقيمة 638 ألفاً و904 دولاراًت أمريكيةً بنهاية الأسبوع السابق.

فيما انخفضت قيمة رأس المال للشركات المدرجة في السوق إلى 6.02 مليارات دولار، مقابل 6.04 مليارات دولار بختام الأسبوع الماضي.

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