بورصة تونس تغلق على ارتفاع



أغلق المؤشر الرئيسي للبورصة التونسية "توناندكس" تعاملات اليوم على ارتفاع بنسبة 0.54%، ليصل عند 6940.65 نقطة.

وبلغ حجم الأموال المتداولة 1.962 مليون دينار تونسي، وسط ارتفاع أسهم 34 شركة مدرجة بالبورصة، وانخفاض أسهم 16 أخرى، واستمرار أسهم 18 شركة على ثبات.