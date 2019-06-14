الأسهم البريطانية تغلق على انخفاض

أغلق مؤشر بورصة لندن الرئيس (فوتسي 100) اليوم على انخفاض بنسبة 0.31 في المئة.

وسجل المؤشر الذي يضم أكبر مئة شركة في سوق لندن للأوراق المالية تراجعًا بمقدار 22.79 نقطة، ليصل عند مستوى 7345.78

نقطة.