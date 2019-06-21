بورصة تونس تقفل على انخفاض الجمعة



اقفل المؤشر الرئيس للبورصة التونسية " توناندكس " تعاملات اليوم على انخفاض بنسبة 02ر0 % ليصل عند 52ر7102 نقطة.

وأفادت معطيات من موقع البورصة أن حجم التعاملات بلغ 553ر5 مليون دينار تونسي أي ما يقارب 830ر1 مليون دولار أمريكي , وسط ارتفاع أسهم 26 شركة وانخفاض أسهم 24 أخرى واستمرار أسهم 19 شركة مدرجة بالبورصة على وضعها.