المؤشر الياباني القياسي يرتفع 0.02% في بداية التعامل بطوكيو



ارتفع المؤشر الياباني القياسي في بداية التعاملات في بورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الثلاثاء.

وزاد المؤشر 0.02 في المئة ليصل إلى 23336.37 نقطة، في حين نزل المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.09 في المئة مسجلا 1702.55 نقطة.