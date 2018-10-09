العملة الباكستانية تشهد تراجعاً قياسياً

شهدت الروبية الباكستانية اليوم تراجعاً قياسياً في قيمتها السوقية مقابل الدولار الامريكي، وذلك بعد يوم من تراجع مؤشرات الأسهم الباكستانية إلى أدنى مستوى لها على مدى السنوات الأربعة الماضية.

وأوضحت وسائل الإعلام الباكستانية أن الروبية بدأت في التراجع منذ صباح اليوم وهبطت حتى المساء بمعدل 11.7 روبية مقابل الدولار الأمريكي، ليصل سعر صرفها إلى 136 روبية مقابل الدولار الأمريكي الواحد.

وأضافت أن سبب تراجع الروبية الباكستانية يعود إلى قرار الحكومة الباكستانية اللجوء إلى صندوق النقد الدولي لمعالجة أزمة ميزان المدفوعات المتفاقمة على الاقتصاد الباكستاني، مشيرة إلى أن صندوق النقد الدولي اشترط على باكستان بأن تخفض سعر عملتها بمعدل 15 روبية مقابل الدولار قبل الحصول على حزمة جديدة من الديون.