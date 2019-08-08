البورصة الأردنية تغلق على ارتفاع

أغلقت البورصة الأردنية اليوم ، على ارتفاع بنسبة 0.33% ، عند مستوى 1868.70 نقطة.

وبلغ حجم التداول الإجمالي نحو 4.4 مليون دينار أردني، وسط تداول 3.6 مليون سهم، نفذت من خلال 2,058 صفقة.