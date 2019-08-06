البورصة الأردنية تغلق على انخفاص

أغلقت البورصة الأردنية اليوم ، على انخفاض بنسبة 0.11% ، عند مستوى 1859.77 نقطة.

وبلغ حجم التداول الإجمالي نحو 3.5 مليون دينار أردني، وسط تداول 3.3 مليون سهم، نفذت من خلال 1,858 صفقة.