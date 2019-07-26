مؤشر البورصة العراقية يغلق على ارتفاع
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مؤشر البورصة العراقية يغلق على ارتفاع

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العرب اليوم - مؤشر البورصة العراقية يغلق على ارتفاع

مؤشر سوق العراق
بغداد - العرب اليوم


أغلق مؤشر سوق العراق للأوراق المالية "البورصة" اليوم، على ارتفاع بنسبة 0.19 %, متوقفاً عند 478.01 نقطة.
وسجل المؤشر ارتفاع أسهم 7 شركات, وانخفاض أسهم 8, فيما حافظت 10 شركات على أسعار اسهمها.
وبلغ عدد الأسهم المتداولة 695,302,984 سهما, بقيمة 526,998,337 دينارا عراقيا, تحصلت من خلال ابرام 386 صفقة , شملت 25 شركة مساهمة من أصل 103 شركات مسجلة في البورصة.

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مؤشر البورصة العراقية يغلق على ارتفاع مؤشر البورصة العراقية يغلق على ارتفاع



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