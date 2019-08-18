بورصة الكويت تستهل تعاملاتها الأسبوعية على انخفاض المؤشر العام 77ر90 نقطة

استهلت بورصة الكويت تعاملاتها الأسبوعية اليوم على انخفاض المؤشر العام 77ر90 نقطة ليبلغ مستوى 4ر5984 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 49ر1 %.

وبلغت كميات تداولات المؤشر 8ر178 مليون سهم تمت من خلال 7038 صفقة نقدية بقيمة 8ر35 مليون دينار كويتي (نحو 7ر121 مليون دولار أمريكي).

وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 5ر45 نقطة ليصل إلى مستوى 6ر4830 نقطة بنسبة 93ر0 % من خلال كمية أسهم بلغت 11ر106 مليون سهم تمت عبر 3489 صفقة نقدية بقيمة 19ر6 مليون دينار (نحو 21 مليون دولار).

كما انخفض مؤشر السوق الأول 88ر112 نقطة ليصل إلى مستوى 3ر6572 نقطة بنسبة 69ر1 % من خلال كمية أسهم بلغت 7ر72 مليون سهم تمت عبر 3549 صفقة بقيمة 6ر29 مليون دينار (نحو 6ر100 مليون دولار).