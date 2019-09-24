البورصة الأردنية تغلق على انخفاض

أغلقت البورصة الأردنية اليوم، على انخفاض بنسبة 0.34 % ، عند مستوى 1823.05 نقطة.

وبلغ حجم التداول الإجمالي نحو 6.5 مليون دينار أردني، وسط تداول 6.4 مليون سهم، نفذت من خلال 2,242 صفقة.