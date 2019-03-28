الإسترليني يتراجع أمام الدولار بسبب عملية بريكزيت

سجل الجنية الإسترليني اليوم تراجعاً أمام الدولار الأمريكي متأثراً بحالة عدم اليقين تجاه سير عملية المغادرة الأوروبية.

وتداول الباوند في أسواق المال اللندنية عند 1.3087 مقابل العملة الأمريكية، وذلك مقارنة مع 1.3211 مع نهاية التداول أمس.

وذكرت وسائل الإعلام المحلية أن فشل البرلمان في حسم ملف المغادرة إضافة إلى تصريحات مسؤول سابق بأن مسودة إتفاق المغادرة الأوروبي لن تجاز من قبل النواب، زادا من حالة عدم اليقين تجاه مستقبل عملية الخروج.