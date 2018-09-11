صعود الجنيه الإسترليني إلى أعلى مستوياته في خمسة أسابيع

سجل الجنية الإسترليني خلال جلسة تداولات اليوم، ارتفاعًا أمام الدولار الأميركي ليصل إلى أعلى مستوياته في 5 أسابيع .

وصعد الجنية الاسترليني مقابل العملة الأمريكية بنسبة 0.3 في المئة مقابل الدولار ليصل إلى 1.3065 دولار، وهو المستوى الأعلى منذ أوائل أغسطس من هذا العام .

وعزا محللون ذلك الارتفاع بعد أن صرح كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي مايكل بارنييه بأن توصل الاتحاد الأورووبي لاتفاق مع المملكة المتحدة أمر منطقي وممكن حدوثه خلال ثمانية أسابيع .