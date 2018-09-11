صعود الجنيه الإسترليني إلى أعلى مستوياته في خمسة أسابيع

سجل الجنية الإسترليني خلال جلسة تداولات اليوم، ارتفاعًا أمام الدولار الأميركي ليصل إلى أعلى مستوياته في 5 أسابيع .
وصعد الجنية الاسترليني مقابل العملة الأمريكية بنسبة 0.3 في المئة مقابل الدولار ليصل إلى 1.3065 دولار، وهو المستوى الأعلى منذ أوائل أغسطس من هذا العام .
وعزا محللون ذلك الارتفاع بعد أن صرح كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي مايكل بارنييه بأن توصل الاتحاد الأورووبي لاتفاق مع المملكة المتحدة أمر منطقي وممكن حدوثه خلال ثمانية أسابيع .
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يبدو أن النجمة العالمية ليدي غاغا تسير على خطى أساطير عالم الفن، أمثال جانيت غينور وجودي غارلاند وباربرا سترايسند، إذ ظهرت بإطلالة مذهلة على السجادة الحمراء في العرض الأول لفيلمها الجديد "A Star Is Born" في مهرجان تورنتو السينمائي الدولي في دورته الـ43 لعام 2018، مساء الأحد. وصلت النجمة الأميركية الشهيرة مع الممثل برادلي كوبر الذي يخرج الفيلم ويشارك في بطولته، وبدت غاغا، البالغة من العمر 32 عاما بكامل أناقتها في فستان أسود كامل الطول من تصميم أرماني برايف من مجموعة خريف وشتاء 2018. ولم تتخلَّ غاغا عن القماش المخملي، وتميز فستانها الأسود الفاخر والضيق من الأعلى، بأنه يتّسع قليلا من الأسفل بأسلوب ملكي، ووضعت التول المنقط باللون الأسود المخملي حينا على رأسها، وأحيانا على كتفيها بكثير من الفخامة، إضافة إلى القبعة البراقة التي تغطي جزءا من الجبين بأسلوب البحارة لمنحها
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