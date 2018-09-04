الإسترليني ينخفض مقابل الدولار الأميركي واليورو لأدنى مستوى منذ عامين

سجل الجنية الإسترليني اليوم, انخفاضاً أمام الدولار الأميركي واليورو لأدنى مستوى له منذ 24 شهراً.
وانخفض الباوند في أسواق المال اللندنية اليوم, مقابل العملة الأمريكية بنسبة 0.7% , ليصل إلى 1.286 دولار كما انخفض بنسبة 0.8% مقابل اليورو ليصل إلى 1.10 يورو.
وعزا محللون ذلك الانخفاض بعد أن أشارت بيانات جديدة إلى أن نمو الصناعات التحويلية في المملكة المتحدة قد انخفض إلى أدنى مستوياته في أكثر من عامين.
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شُوهدت الممثلة برونا ماركيزين في رحلة رومانسية مع صديقها نيمار لاعب كرة القدم البرازيلي، في باريس، وظهرت في مهرجان البندقية السينمائي الأحد، وجذبت الأنظار لإطلالتها الجريئة والأنيقة عندما وصلت لحضور العرض الخاص لفيلم "The Sisters Brothers" ضمن فعاليات اليوم الخامس للدورة الـ75 من المهرجان. تألقت ماركيزين، على السجادة الحمراء، بفستان ذهبي طويل يتميز بفتحة جانبية تصل إلى الفخذ كشفت عن ساقيها النحيلتان، مع قطار طويل، وأضفت الطيَّات حول الصدر والخصر روحًا من الكلاسيكية، وأعادتنا بإطلالتها إلى بريق هوليوود الساحر، كما سلطت الضوء على قوامها المتناسق، وأضافت عقدا ماسيا مزينة بالزمرد اللامع. وأكملت حبيبة لاعب المنتخب البرازيلي، إطلالتها بزوج من الأحذية الذهبية اللامعة، وتسريحة شعر قصيرة، مع المكياج الناعم ولمسة من أحمر الشفاة الوردي. وحضرت الممثلة دون لاعب باريس سان جيرمان، نيمار (26 عاما) على السجادة الحمراء، حيث وصلت إلى قاعة "سالا
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