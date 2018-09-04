الإسترليني ينخفض مقابل الدولار الأميركي واليورو لأدنى مستوى منذ عامين

سجل الجنية الإسترليني اليوم, انخفاضاً أمام الدولار الأميركي واليورو لأدنى مستوى له منذ 24 شهراً.

وانخفض الباوند في أسواق المال اللندنية اليوم, مقابل العملة الأمريكية بنسبة 0.7% , ليصل إلى 1.286 دولار كما انخفض بنسبة 0.8% مقابل اليورو ليصل إلى 1.10 يورو.

وعزا محللون ذلك الانخفاض بعد أن أشارت بيانات جديدة إلى أن نمو الصناعات التحويلية في المملكة المتحدة قد انخفض إلى أدنى مستوياته في أكثر من عامين.