البورصة الأردنية تغلق على ارتفاع الجمعة



اغلقت البورصة الأردنية تعاملاتها اليوم على ارتفاع، حيث ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم المدرجة في البورصة بنسبة 0.87%، منهياً تداولاته الأسبوعة عند مستوى 1892.7 نقطة.

وبلغ المعدل اليومي لحجم التداول في البورصة الأردنية، خلال الأسبوع الماضي حوالي 6.2 مليون دينار أردني مقارنة مع 7.7 مليون دينار أردني للأسبوع السابق، بنسبة انخفاض 19.8% ، فيما بلغ حجم التداول الإجمالي الأسبوعي حوالي 30.9 مليون دينار أردني مقارنة مع 38.5 مليون دينار أردني للأسبوع السابق.

أما عدد الأسهم المتداولة التي سجلتها البورصة خلال الأسبوع الماضي فقد بلغت 30.4 مليون سهم نفذت من خلال 16292 صفقة.