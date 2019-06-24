البورصة الأردنية تغلق على انخفاض الاثنين



اغلقت البورصة الأردنية اليوم، على انخفاض بنسبه 0.26 % ، عند مستوى 1855.89 نقطة.

وبلغ حجم التداول الإجمالي نحو 7.4 مليون دينار أردني، وسط تداول 6.6 مليون سهم، نفذت من خلال 3,381 صفقة.