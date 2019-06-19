البورصة الأردنية تغلق على ارتفاع



أغلقت البورصة الأردنية اليوم، على ارتفاع بنسبه 0.23%، عند مستوى 1836.34 نقطة.

وبلغ حجم التداول الإجمالي نحو 6.3 مليون دينار أردني، وسط تداول 7.3 مليون سهم، نفذت من خلال 3,232 صفقة.