البورصة الأردنية تغلق على ارتفاع



أغلقت البورصة الأردنية تعاملاتها على ارتفاع بنسبة 0.15%، وعند مستوى 1839.08 نقطة.

وبلغ حجم تداولات اليوم نحو 4.8 مليون دينار أردني، وسط تداول 4.6 مليون سهم، نفذت من خلال 2,832 صفقة.

.