البورصة الأردنية تغلق على ارتفاع
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البورصة الأردنية تغلق على ارتفاع

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العرب اليوم - البورصة الأردنية تغلق على ارتفاع

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عمان - العرب اليوم


أغلقت البورصة الأردنية تعاملاتها على ارتفاع بنسبة 0.15%، وعند مستوى 1839.08 نقطة.

وبلغ حجم تداولات اليوم نحو 4.8 مليون دينار أردني، وسط تداول 4.6 مليون سهم، نفذت من خلال 2,832 صفقة.

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