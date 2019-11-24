مؤشر سوق مسقط يغلق على انخفاض

أغلق مؤشر سوق مسقط (30) اليوم عند مستوى 41ر4081 نقطة منخفضًا بـ 30ر1 نقطة وبنسبة 032ر0 % مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت 71ر4082 نقطة.

وبلغت قيمة التداول مليونين و 467 ألفاً و 794 ريالًا عمانيًا، مرتفعة بنسبة 5ر140 % مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت قيمتها مليونًا و 26 ألفاً و 208 ريالات عمانية.