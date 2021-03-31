قال أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس في مقابلة الأربعاء، مع قناة صدى البلد المصرية، إن الخسائر والتلفيات الناجمة عن جنوح السفينة إيفر غيفن، وإغلاقها للقناة قد تصل إلى حوالي مليار دولار.وقال ربيع "حجم التلفيات والخسائر، والكراكات استهلكت كام وكل حاجة هتتحسب، التقديرات إن شاء الله هتوصل لمليار دولار وشوية، ده حق البلد".