رئيس هيئة قناة السويس يعلن أنه سوف سيجري تحقيق دقيق لتحديد ملابسات ما جرى في أزمة جنوح السفينة إيفر غيفن
آخر تحديث GMT10:36:01
العرب اليوم -
العرب اليوم -
أخبارعاجلة » أخبار عاجلة

رئيس هيئة قناة السويس يعلن أنه سوف سيجري تحقيق دقيق لتحديد ملابسات ما جرى في أزمة جنوح السفينة "إيفر غيفن"

العرب اليوم -

العرب اليوم - رئيس هيئة قناة السويس يعلن أنه سوف سيجري تحقيق دقيق لتحديد ملابسات ما جرى في أزمة جنوح السفينة "إيفر غيفن"

رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع
القاهرة - العرب اليوم

أعلن رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع أنه سوف سيجري تحقيق دقيق لتحديد ملابسات ما جرى في أزمة جنوح السفينة "إيفر غيفن"

 

أخبار عاجلة
arabstoday

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

رئيس هيئة قناة السويس يعلن أنه سوف سيجري تحقيق دقيق لتحديد ملابسات ما جرى في أزمة جنوح السفينة إيفر غيفن رئيس هيئة قناة السويس يعلن أنه سوف سيجري تحقيق دقيق لتحديد ملابسات ما جرى في أزمة جنوح السفينة إيفر غيفن



أخبار ذات صلة

GMT 10:36 2021 الثلاثاء ,30 آذار/ مارس

انفجار عبوة ناسفة استهدفت رتلا للتحالف الدولي جنوب العراق
العرب اليوم - انفجار عبوة ناسفة استهدفت رتلا للتحالف الدولي جنوب العراق

GMT 10:32 2021 الثلاثاء ,30 آذار/ مارس

مقتل مدني وجرح 6 بسقوط صاروخ باليستي حوثي على الأحياء السكنية في مأرب
العرب اليوم - مقتل مدني وجرح 6 بسقوط صاروخ باليستي حوثي على الأحياء السكنية في مأرب

GMT 10:21 2021 الثلاثاء ,30 آذار/ مارس

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يؤكد أن قناة السويس باقية وراسخة رغم الحديث عن وجود بدائل
العرب اليوم - الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يؤكد أن قناة السويس باقية وراسخة رغم الحديث عن وجود بدائل

GMT 10:14 2021 الثلاثاء ,30 آذار/ مارس

رئيس هيئة قناة السويس يؤكد أن أزمة جنوح سفينة "إيفر غيفن" أثبتت أهمية القناة
العرب اليوم - رئيس هيئة قناة السويس يؤكد أن أزمة جنوح سفينة "إيفر غيفن" أثبتت أهمية القناة

GMT 10:09 2021 الثلاثاء ,30 آذار/ مارس

مركز الفلك الدولي يصدر توقعاته لموعد حلول أول أيام رمضان
العرب اليوم - مركز الفلك الدولي يصدر توقعاته لموعد حلول أول أيام رمضان

المزيد من الأخبار

إخترنا لك

المزيد من التحقيقات السياحية
المزيد من التحقيقات السياحية

إطلالات النجمات ومدونات الموضة بالأزياء المطبعة للربيع

القاهرة - العرب اليوم

مع دخول فصل الربيع لهذا العام عليك التفكير في إجراء بعض التعديلات على خزانة ملابسك؛ لتنسيق أزياء مناسبة لمظهرك وإدخال قطع يمكن ارتداؤها في هذا الموسم، ولإطلالة ربيعية مميزة ولا تبطل موضتها سريعاً، فقد جمعنا لك عدة تنسيقات لـ الأزياء المطبعة من وحي النجمات ومدونات الموضة.     تعتمد اليوتيوبر العراقية والمؤثرة على مواقع التواصل الاجتماعي، نور ستارز، على الفساتين القصيرة ذات التصاميم الباهرة والشبابية في مظهرها اليومي، ومن أبرز إطلالاتها لفصل الربيع الحالي تأنقت بفستان أبيض مطبع بالفوشيا ومصمم بأكمام منسدلة الأكتاف وبعدة طبقات من الأسفل لخيار شبابي ناعم.    في إطلالة كلاسيكية أنيقة ظهرت البلوغر السعودية، لين مرجان، بفستان ميدي خفيف مصمم باللون البني ومطبع بالأسود مع أكمام منفوخة الأكتاف وحزام أسود للخصر من ا...المزيد

آخر الأخبار الطبية

آخر الأخبار

GMT 09:18 2021 الثلاثاء ,30 آذار/ مارس

طرق تنسيق الجاكت الجينز بأسلوب عصري
العرب اليوم - طرق تنسيق الجاكت الجينز بأسلوب عصري

GMT 07:15 2021 الثلاثاء ,30 آذار/ مارس

السياحة في أجمل الجزر الكرواتية وأكثر الوجهات شهرة
العرب اليوم - السياحة في أجمل الجزر الكرواتية وأكثر الوجهات شهرة

GMT 08:33 2021 الثلاثاء ,30 آذار/ مارس

تصميم المطاعم المستقبلي بين الـ"بلكسي" والزجاج
العرب اليوم - تصميم المطاعم المستقبلي بين الـ"بلكسي" والزجاج

GMT 13:53 2021 الإثنين ,29 آذار/ مارس

رئيس الوزراء الإثيوبي يعلن تقوية الإنتاجية الدفاعية لجيش بلاده
العرب اليوم - رئيس الوزراء الإثيوبي يعلن تقوية الإنتاجية الدفاعية لجيش بلاده

GMT 09:22 2021 الثلاثاء ,30 آذار/ مارس

صحف العالم تحتفي بنهاية أزمة قناة السويس
العرب اليوم - صحف العالم تحتفي بنهاية أزمة قناة السويس

GMT 14:52 2021 الإثنين ,29 آذار/ مارس

اكتشفي السر الكبير وراء عشق النجمات لحقائب شانيل
العرب اليوم - اكتشفي السر الكبير وراء عشق النجمات لحقائب شانيل

GMT 07:16 2021 الإثنين ,29 آذار/ مارس

جولة سياحية ربيعية في البحيرات الايطالية
العرب اليوم - جولة سياحية ربيعية في البحيرات الايطالية

GMT 08:57 2021 الإثنين ,29 آذار/ مارس

السقف الخشبي تريند ديكور قوي في 2021
العرب اليوم - السقف الخشبي تريند ديكور قوي في 2021

الأخبار الأكثر قراءة

GMT 20:32 2021 الأربعاء ,24 آذار/ مارس

"المخترع الصغير" يدهش المغاربة بابتكاراته
العرب اليوم - "المخترع الصغير" يدهش المغاربة بابتكاراته

GMT 08:54 2021 السبت ,20 آذار/ مارس

جاغوار تحتفل بمناسبة مرور 60 عاماً على أيقونتها E-Type
العرب اليوم - جاغوار تحتفل بمناسبة مرور 60 عاماً على أيقونتها E-Type

GMT 22:13 2021 الجمعة ,19 آذار/ مارس

فيسبوك تطور سوارا إلكترونيا لدعم نظارتها للواقع المعزز
العرب اليوم - فيسبوك تطور سوارا إلكترونيا لدعم نظارتها للواقع المعزز

GMT 22:13 2021 الجمعة ,19 آذار/ مارس

كشف النقاب عن تلفاز HUAWEI IdeaHub للمكتب الذكي والتعليم
العرب اليوم - كشف النقاب عن تلفاز HUAWEI IdeaHub للمكتب الذكي والتعليم

GMT 22:11 2021 الجمعة ,19 آذار/ مارس

سوني تقدم وحدات تحكم VR الجديدة لبلايستيشن 5
العرب اليوم - سوني تقدم وحدات تحكم VR الجديدة لبلايستيشن 5

GMT 22:12 2021 الجمعة ,19 آذار/ مارس

Alienware تعلن عن دعم الجيل الرابع من M15 وM17
العرب اليوم - Alienware تعلن عن دعم الجيل الرابع من M15 وM17

GMT 01:45 2021 الخميس ,25 آذار/ مارس

"فولفو" و"إيكاركس" تطلقان مشروعا مشتركا لتطوير أنظمة برمجيات السيارات الذكية
العرب اليوم - "فولفو" و"إيكاركس" تطلقان مشروعا مشتركا لتطوير أنظمة برمجيات السيارات الذكية

GMT 06:08 2021 الأربعاء ,24 آذار/ مارس

جورجيفا تؤكّد أن آفاق التعافي من التباطؤ الاقتصادي "غير متكافئة"
العرب اليوم - جورجيفا تؤكّد أن آفاق التعافي من التباطؤ الاقتصادي "غير متكافئة"

GMT 09:54 2021 الخميس ,25 آذار/ مارس

الصين توسع مبيعات T77 المعدّلة حول العالم
العرب اليوم - الصين توسع مبيعات T77 المعدّلة حول العالم

GMT 16:03 2021 الخميس ,25 آذار/ مارس

إنتل تستثمر 20 مليار دولار لبناء مصنعين
العرب اليوم - إنتل تستثمر 20 مليار دولار لبناء مصنعين

GMT 15:24 2021 الخميس ,25 آذار/ مارس

وان بلس تطلق ساعتها الذكية Watch الجديدة
العرب اليوم - وان بلس تطلق ساعتها الذكية Watch الجديدة

GMT 11:37 2021 الأحد ,21 آذار/ مارس

تعرف على أكثر السيارات رغبةً وتفضيلًا عند الأمهات
العرب اليوم - تعرف على أكثر السيارات رغبةً وتفضيلًا عند الأمهات

GMT 02:34 2021 الخميس ,25 آذار/ مارس

تعرف على أجمل وجهات سياحية في غرناطة لعطلة ربيع 2021
العرب اليوم - تعرف على أجمل وجهات سياحية في غرناطة لعطلة ربيع 2021

GMT 00:33 2021 السبت ,20 آذار/ مارس

قمة إيفرست في النيبال تستعد للمتسلقين بطريق جديد
العرب اليوم - قمة إيفرست في النيبال تستعد للمتسلقين بطريق جديد

GMT 13:55 2019 الأحد ,01 أيلول / سبتمبر

تبحث أمراً مالياً وتركز على بعض الاستثمارات
العرب اليوم - تبحث أمراً مالياً وتركز على بعض الاستثمارات

GMT 22:11 2021 الجمعة ,19 آذار/ مارس

هاتف ذكي قابل للطي من شاومي يحصل على شهادة 3C من الصين
العرب اليوم - هاتف ذكي قابل للطي من شاومي يحصل على شهادة 3C من الصين

GMT 13:35 2018 الثلاثاء ,27 شباط / فبراير

أسباب الإفرازات المهبلية بعد عملية الجماع و الاتصال الجنسي
العرب اليوم - أسباب الإفرازات المهبلية بعد عملية الجماع و الاتصال الجنسي

GMT 14:55 2020 الجمعة ,01 أيار / مايو

يحذرك من ارتكاب الأخطاء فقد تندم عليها فور حصولها
العرب اليوم - يحذرك من ارتكاب الأخطاء فقد تندم عليها فور حصولها
 
syria-24
Arabstoday Arabstoday Arabstoday Arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab