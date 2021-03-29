رئيس هيئة قناة السويس يؤكد أن الرئيس السيسي كان يتابع أزمة السفينة على مدار الساعة
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رئيس هيئة قناة السويس يؤكد أن الرئيس السيسي كان يتابع أزمة السفينة على مدار الساعة

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العرب اليوم - رئيس هيئة قناة السويس يؤكد أن الرئيس السيسي كان يتابع أزمة السفينة على مدار الساعة

قناة السويس
القاهرة - العرب اليوم

أكد رئيس هيئة قناة السويس أن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي كان يتابع أزمة السفينة البنمية الجانحة على مدار الساعة

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رئيس هيئة قناة السويس يؤكد أن الرئيس السيسي كان يتابع أزمة السفينة على مدار الساعة رئيس هيئة قناة السويس يؤكد أن الرئيس السيسي كان يتابع أزمة السفينة على مدار الساعة



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