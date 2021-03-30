رئيس قناة السويس المصرية يعلن عبور 113 سفينة منذ انتهاء الأزمة

أعلن الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، عودة حركة الملاحة في جانبي قناة السويس بعد نجاح تعويم السفينة الجانحة.ووجه أسامة ربيع التحية والشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي على دعمه لجهود تعويم السفينة الجانحة.وأكد أسامة ربيع أن رجال قناة السويس أنجزوا المهمة في وقت قياسي مع الحفاظ على سلامة السفينة والبضاعة.

أكد رئيس هيئة قناة السويس أن 113 سفينة عبرت المجرى الملاحي للقناة منذ انتهاء أزمة السفينة الجانحة.ويزور الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الثلاثاء هيئة قناة السويس كما يتفقد مركز التدريب البحري والمحاكاة التابع للهيئة بالإسماعيلية.