الأسهم الباكستانية تغلق على تراجع الجمعة
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الأسهم الباكستانية تغلق على تراجع الجمعة

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العرب اليوم - الأسهم الباكستانية تغلق على تراجع الجمعة

مؤشر بورصة كراتشي
إسلام أباد - العرب اليوم


أغلق مؤشر بورصة كراتشي كبرى أسواق الأسهم الباكستانية اليوم على تراجع بنسبة 1.11% أي ما يعادل 380 نقطة، مغلقاً عند مستوى 34190 نقطة.

وبلغ حجم التداول 42353410 سهماً نفذت في 275 صفقة، ارتفعت خلالها القيمة السوقية لأسهم 71 شركة، وتراجعت قيمة أسهم 191 شركة، واستقرت قيمة أسهم 13 شركة.

واستحوذت أسهم شركات المواد الكيميائية والاسمنت والعقارات على التداول الإيجابي في البورصة.

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الأسهم الباكستانية تغلق على تراجع الجمعة الأسهم الباكستانية تغلق على تراجع الجمعة



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