البورصة الفلسطينية تغلق على انخفاض الخميس

أغلقت البورصة الفلسطينية اليوم على انخفاض بنسبة 0.25 في المئة ما يعادل 1.36 نقطة ليصل مؤشر القدس الرئيس عند مستوى 538.43 نقطة.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 481,805 سهمًا بقيمة إجمالية بلغت 714,280.257 دولارًا نتيجة تنفيذ 146 صفقة.